"ЮТейр-Україна" відкрила новий рейс з аеропорту "Київ" до Луганська

Авіакомпанія "ЮТейр-Україна" з 5 листопада відкрила новий регулярний рейс Київ-Луганськ з міжнародного аеропорту "Київ" (Жуляни), повідомляє прес-служба аеропорту.

Згідно з повідомленням, Луганський напрямок є новим для аеропорту та шостим за рахунком, що виконується авіакомпанією «ЮТейр» з української столиці. Польоти Київ-Луганськ виконуватимуться шість разів на тиждень.

Згідно з розкладом на сайті авіакомпанії, з Києва рейс здійснюватиме польоти 6 днів на тиждень (крім суботи) о 19.25, а приземлятиметься в Луганську о 21.25. З Луганська до Києва літак вилітатиме о 7.00 і приземлятиметься в «Жулянах» о 9.00.

Активна співпраця між авіакомпанією "ЮТейр-Україна" та аеропортом "Київ" почалася у лютому 2012 року. Наразі авіакомпанія виконує регулярні рейси з Києва до Донецька, Львова, Одеси, Харкова, Луганська та Москви.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр Україна» базується в аеропорту «Київ» (Жуляни). На сьогодні флот авіаперевізника складається з 5 літаків ATR 42-300, 5 літаків ATR-72-500, одного середньомагістрального Boeing 737-400 і 4 Bombardier CRJ-200.

«ЮТейр-Україна» виконує внутрішні рейси з Києва до Донецька, Львова, Одеси, Сімферополя, Харкова, Луганська, а також міжнародні рейси до Москви з Донецька, Запоріжжя, Кривого Рогу, Луганська, Миколаєва та чартерні рейси при співпраці з ТОВ «Anex Tour»з Києва до Анталії, Хургади, Шарм-ель-Шейха.

У 2011 році компанія збільшила пасажирські перевезення на 35% порівняно з 2010 роком - до 223,486 тис. пасажирів. У 2011 році «ЮТейр Україна» виконала 1770 парних рейсів - на 42% більше, ніж роком раніше.