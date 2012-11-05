Одеська залізниця обладнала усі вантажні електровози супутниковою навігацією

Одеська залізниця (ОЗ) обладнала 100% вантажних електровозів системами супутникової навігації, повідомляється в прес-релізі Одеської залізниці.

Зокрема, обладнані супутниковою навігацією 100% вантажних електровозів в локомотивних депо Знам'янка (134 одиниці) і Котовськ (98 одиниць). Крім того, згідно з планом завершується робота з обладнання супутниковою навігацією пасажирських електровозів, яка на сьогодні завершена на 75%.

Введення супутникової системи навігації дозволяє в режимі реального часу спостерігати за місцем розташування поїзда на електронній схемі ділянок залізниці. На цифровій моделі відображаються тип і номер локомотива, дата роботи, номер поїзда, час відправлення та прибуття, що дозволить строго контролювати експлуатаційні та фінансові показники, оперативно обробляти інформацію, а також проводити аналіз експлуатаційних показників роботи локомотивів і локомотивних бригад. Також нова система дозволяє розробити систему оповіщення машиніста про ситуацію на залізничному переїзді, до якого наближається поїзд.

Як повідомляв УНІАН, Одеська залізниця завершила підготовку господарства та кадрів до роботи в осінньо-зимовий період 2012-1013 рр.

Довідка УНІАН.Одеська залізниця пролягає по території Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

У 2011 році ОЗ збільшила навантаження на 11,7% порівняно з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.

За підсумками 2011 року ОЗ збільшила чистий прибуток на 89% порівняно з 2010 роком - до 169,1 млн грн.