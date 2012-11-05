Київський метрополітен 6 листопада працюватиме на годину довше

У зв'язку з проведенням на НСК «Олімпійський» матчу 4-го туру групового раунду Ліги чемпіонів УЄФА «Динамо» – «Порту» 6 листопада «Київський метрополітен» змінить графік роботи.

Як повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації, для безпеки гостей стадіону за одну годину до початку матчу станція метро «Палац спорту» закриється на вихід пасажирів і працюватиме лише для пересадки з лінії на лінію, а станція «Олімпійська» буде закрита на вхід і вихід пасажирів (поїзди слідуватимуть без зупинки). Після завершення матчу, у разі необхідності, може бути обмежений вхід пасажирів на станціях «Олімпійська», «Палац спорту» та «Площа Льва Толстого».

Для зручності уболівальників в ніч з 6 на 7 листопада київське метро працюватиме на годину довше звичайного.

Крім того, у день гри з 21.00 на трамвайних, тролейбусних та автобусних маршрутах буде збільшено кількість одиниць рухомого складу. Передбачено, що після проходження останніх поїздів метро буде організовано перевезення уболівальників існуючими маршрутами від станцій метро.

Вхід на НСК «Олімпійський» буде відкрито за дві години до початку матчу – о 19.45.