Визначено розміри знижок під час обробки транзитних вантажів у портах

Міністерство інфраструктури України затвердило порядок, принципи і процедуру встановлення знижок до граничних акордних ставок під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт у портах України.

Про це сказано в наказі Мінфраструктури № 590, оприлюдненому на сайті Верховної Ради України.

Згідно з наказом, розміри акордних ставок визначаються в рамках чинного Збірника тарифів на комплекс робіт, пов'язаний з обробленням вантажів у портах України. Водночас залежно від кон'юнктури ринку портових послуг, порти мають право на надання знижки у розмірі до 15% включно, а Мінінфраструктури має право на надання знижки від 15% до 50% до граничних ставок обробки транзиту.

Як сказано в документі, пропозиції щодо встановлення знижок на переробку транзитних вантажів можуть ініціювати Мінінфраструктури, «Укрзалізниця» і власне порти на основі звернень вантажовласників, перевізників, експедиторів та інших учасників ринку. Пропозиції щодо надання знижки подаються в Мінінфраструктури одночасно з економічним обґрунтуванням, що містить інформацію про додатково залучені обсяги вантажів або про збереження поточних обсягів, про планові доходи, які компенсують планові витрати на проведення вантажно-розвантажувальних робіт, а також про планове підвищення або збереження існуючого рівня доходів, прибутку і відрахувань до бюджету.

Знижки, згідно з наказом, встановлюються Мінінфраструктури на календарний рік, якщо інший термін прямо не передбачений іншим наказом міністерства. Всі пропозиції подаються до 1 вересня року, що передує року введення знижки. Всі пропозиції розглядаються на спільній нараді з представниками портів не пізніше 25 вересня.

Як сказано в наказі, мета нововведення - максимально забезпечити конкурентоспроможність і привабливість національної транспортної системи на міжнародному ринку транспортних послуг, а також створити економічні стимули для українських портів щодо зниження собівартості переробки вантажів.

Як повідомляв УНІАН, українські морські порти в 2011 році збільшили переробку вантажів на 5,6% у порівнянні з 2010 роком - до 113,7 млн ​​тонн.