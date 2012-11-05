Польська PKP Cargo збільшила чистий прибуток на 15,6%

Варшава. Найбільший у Польщі вантажоперевізник залізничним транспортом компанія PKP Cargo за перші три квартали поточного року збільшила чистий прибуток на 15,6%, або майже 9 млн дол, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до понад 66 млн дол. (1USD = 3,1PLN).

Про це УНІАН повідомили в прес-служба компанії.

Згідно з повідомленням, виручка компанії за перші дев'ять місяців року збільшилася до понад 1,2 млрд доларів з близько 1,09 млрд доларів за перші три квартали минулого року.

Компанія зазначає, що їй вдалося поліпшити фінансові показники, незважаючи на зниження обсягу перевезень у січні-вересні до 86,1 млн тонн з 98,8 млн тонн.

"Найбільші зміни припали на ринок перевезення будівельних матеріалів, але минулий рік був абсолютно рекордним завдяки реалізації грандіозних інфраструктурних інвестицій, пов'язаних з підготовкою до Євро-2012", - зазначила прес-служба.

Водночас вона повідомляє про зростання перевезень в третьому кварталі - до 30,5 млн тонн у порівнянні з 28,3 млн тонн в другому кварталі і з 27,3 млн тонн за перші три місяці поточного року.

"Результати жовтня дозволяють позитивно оцінювати перспективи четвертого кварталу, і є великий шанс, що тенденція зростання збережеться", - відзначає прес-служба компанії.

Як повідомляв УНІАН, за 6 місяців поточного року PKP Cargo скоротила чистий прибуток на 3% - до близько 30 млн дол при більш ніж 10% падінні виручки, до близько 670 млн дол.

Довідка УНІАН. Польський уряд створив PKР Cargo в 2001 році, виділивши її в окрему компанію, в рамках реструктуризації залізничного транспорту країни. Компанія входить до державної групи PKP разом з іншими спеціалізованими «дочками» і на сьогоднішній день показує найкращі результати діяльності на фоні збиткової роботи більшості інших компаній.

У минулому році PKP Cargo отримала рекордну за всю історію компанії прибуток у розмірі 75 млн доларів, що майже в 4 рази більше, ніж 2010 році, а її доходи збільшилися на близько 10% - до 1,6 млрд доларів.