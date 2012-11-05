Місячна аудиторія української мережі Інтернет зросла на 4%

Місячна аудиторія української мережі Інтернет у жовтні 2012 року порівняно з вереснем 2012 року, згідно з дослідженням порталу i.ua, зросла на 4% і становила майже 16,7 млн ​​користувачів. Про це йдеться в звіті «Дослідження активності української аудиторії Інтернет», розміщеному на порталі.

При цьому на тиждень у жовтні в середньому налічувалося майже 9,8 млн унікальних користувачів, в добу - більше 3,7 млн, а ядро ​​аудиторії становило більше 4,6 млн, збільшившись у порівнянні з попереднім місяцем на 9% (в ядро ​​аудиторії входять користувачі, які заходили на сайт хоча б раз у кожну тиждень жовтня).

Найбільша аудиторія користувачів у жовтні представляла столицю України - на Київ припало 42,1% загальноукраїнської аудиторії Інтернет. У першу п'ятірку також увійшли міста Дніпропетровськ - 18,2% загальноукраїнської аудиторії, Донецьк - 6,57%, Львів - 6,43%, Харків - 5,54%.

Найбільш часто Інтернетом в жовтні користувалися абоненти «Укртелекому», на який припало 21,04% загальноукраїнської аудиторії Інтернет, на користувачів «МТС Україна» припало 5,28% аудиторії Інтернет, ВОЛІ - 4,96%, «Астеліту» - 3,13%, «Інтертелекому» - 2,74%.

Довідка УНІАН. Портал i.ua - один з найпопулярніших українських проектів у сегменті онлайн-порталів. За даними AIN, в 2012 році портал I.UA увійшов до складу нової компанії United Online Ventures, в якій об'єднані інтернет-активи медіа-груп United Media Holding, KP Media і «Медіа Група Україна» (крім i.ua в компанію увійшли Bigmir.net і Tochka.net).