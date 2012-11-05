Перші смартфони Windows Phone 8X і 8S з'являться на українському ринку в листопаді

В Україні смартфони, які працюють на операційній системі Windows Phone 8, – Windows Phone 8X і 8S - з'являться у продажу у листопаді цього року.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії НТС (Тайвань).

За даними компанії, ці комунікатори створено у співпраці з корпорацією Microsoft (США), вони стануть першими в Україні апаратами на ОС Windows Phone 8.

Нагадаємо, компанія Microsoft (США) 29 жовтня п.р. представила нову мобільну операційну систему Windows Phone 8, призначену для смартфонів на базі цієї системи. Компанія з цією операційною системою намагається вийти на ринок мобільних пристроїв, на якому поки превалюють інші операційні системи.

Так, за підсумками 3-го кварталу 2012 року лідером є операційна система Android (виробник Google), яка встановлена на трьох з чотирьох смартфонів, реалізованих за цей період, або на 136 млн. смартфонів. Система iOS (Apple) посіла другому місці з часткою 14,9% - 26,9 млн iPhone.

Попередники Windows Phone 8 – ОС Windows Phone 7 і Windows Mobile мають за підсумками 3-го кварталу 2012 року 2% на ринку смартфонів. Аналітики вважають, що з виходом смартфонів на базі Windows Phone 8 обсяги продажів смартфонів на базі ОС Microsoft мають зрости.

Довідка УНІАН. Корпорація HTC є однією з компаній, що швидко ростуть в індустрії мобільних апаратів. Дохід компанії у 3-му кварталі 2012 року становив 1,84 млрд євро.