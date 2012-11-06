Залізниці України скоротили перевезення вантажів на 1,3%

Залізниці України за 10 місяці 2012 року перевезли 381,3 млн тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), основна причина падіння перевезень вантажів - зменшення транзиту через Україну і внутрішніх перевезень.

У загальному вантажообігу частка транзитних вантажів становить 17,9%, у загальному обсязі перевезень - 9,2%.

Зокрема, у січні-жовтні 2012 року на залізницях на 18,7% знизилися обсяги транзитних перевезень - до 34,8 млн тонн.

В «Укрзалізниці» уточнили, що основні показники падіння припали на вантажі сировинної групи, які надходять з Росії, що пов'язано з політикою переорієнтації вантажопотоків на власні порти. Зокрема, знизилися обсяги транзитних перевезень залізної руди, вугілля, хімікатів і всіх видів мінеральних добрив.

За даними відомства, у загальному вантажообігу частка внутрішніх перевезень становить 35,2%, у загальній структурі перевезень - 52,7%.

Повідомляється, що за 10 місяці 2012 року обсяг внутрішніх перевезень зменшився на 4% у порівнянні з відповідним періодом 2011 року - до 180,3 млн тонн.

Довідка УНІАН. Інвентарний парк найбільш затребуваного рухомого складу - піввагонів "Укрзалізниці" становить 58,2 тис. піввагонів. Крім того, 32 тис. піввагонів належать вітчизняним підприємствам.