Залізниці недоотримали 1,7 млрд грн через скорочення перевезень вантажів

Залізниці України за 10 місяці 2012 року недоотримали 1,7 млрд грн доходів через зменшення перевезень вантажів і непроведення індексації вантажних тарифів.

Як повідомили УНІАН у Державній адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), у зазначений період вантажообіг скоротився на 1,4 млрд грн внаслідок зменшення обсягів транзитних перевезень на 0,8 млрд грн, дохідна ставка знизилася на 0,3 млрд грн внаслідок зменшення вантаження дорогих вантажів. Зокрема, за 10 місяців погрузка нафтопродуктів скоротилася на 3 млн тонн - до 5,6 млн тонн, металів - на 1,7 млн ​​тонн, до 23,8 млн тонн, руди - на 1,7 млн ​​тонн, до 60,4 млн тонн, лісових вантажів - на 0,5 млн тонн, до 3,6 млн тонн.

Водночас за 10 місяці 2012 року доходи від звичайної діяльності «Укрзалізниці» очікуються у розмірі 46,5 млрд грн, що на 6,6% більше відповідного періоду 2011 року. До того ж доходи від перевезень за 10 місяців п.р. становлять 38,4 млрд грн, що на 2,3% більше відповідного періоду 2011 року.

У відомстві також зазначили, що з 1 травня п.р. заробітна плата працівників «Укрзалізниці» зросла на 5%, а з 1 жовтня п.р. - ще на 5%.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що через відсутність індексації тарифів на вантажні перевезення у 2012 році залізниці недоотримають 2 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, залізниці України за 10 місяці 2012 року перевезли 381,3 млн тонн вантажів, що на 1,3% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.