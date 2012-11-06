6 листопада колектив КП «Київський метрополітен» святкує 52-річчя відкриття першої лінії метро.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, 6 листопада 1960 року була відкрита перша черга Київського метрополітену - ділянка Святошино-Броварської лінії завдовжки 5,2 км з п'ятьма станціями - від «Вокзальної» до станції «Дніпро».

Будівництво метрополітену почалося у 1949 році. Однак проходження тунелів супроводжувалося постійними ускладненнями - своєрідний рельєф місцевості, пливуни, що розмивали підземні пласти, та інші непередбачувані обставини. Через це виникли суттєві відставання у графіках виконання робіт. Крім того, у 1954 році фінансування будівництва метро в Києві на деякий час припинили, оскільки зусилля СРСР були спрямовані на освоєння цілинних земель.

Проекти станцій метро вибиралися на конкурсній основі. Конкурс оголосили на початку 1958 року. У липні того ж року відкрилася виставка колективних проектів, де були представлені 80 робіт. Комісія з розгляду конкурсних робіт, до складу якої увійшли представники громадських організацій міста, академій будівництва і архітектури СРСР і УРСР, скульптори, художники, письменники, керівники Головтунельбуд, Метрогіпротранс і Київметробуду, вибрали п'ять найкращих проектів. Саме вони були втілені в життя під час спорудження станцій «Вокзальна», «Університет», «Хрещатик», «Арсенальна» та «Дніпро», які увійшли у першу чергу будівництва Київського метрополітену. На облицювання станцій і вестибюлів використано близько 7300 кв м граніту і мармуру.