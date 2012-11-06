«АероСвіт» і «ПриватБанк» запровадили послугу оплати авіаквитків за QR-кодом

Авіакомпанія «АероСвіт» і найбільший банк України за обсягом активів «ПриватБанк» запровадили послугу оплати авіаквитків за QR-кодом, йдеться в повідомленні банку.

Згідно з повідомленням, сплатити переліт на сайті «АероСвіту» тепер можна буде, просто сфотографувавши QR-код камерою свого смартфону. Новий спосіб оплати, розроблений разом із «ПриватБанком», істотно прискорює і спрощує процес оформлення авіаквитків. Також зазначається, що можливість швидко сплатити переліт за допомогою мобільного телефону доступна для всіх рейсів «АероСвіту» - як внутрішніх, так і міжнародних. Щоб користуватися сервісом оплати за QR-кодом, потрібно встановити на смартфон безкоштовний платіжний додаток Privat24 (для клієнтів ПриватБанку) або Liqpay, який дає можливість оплачувати квитки та інші покупки з будь-яких платіжних карт будь-якого банку світу.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт – Українські авіалінії» створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, зокрема сім трансконтинентальних безпосадочних повітряних ліній, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України.

Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістрального Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.

ПАТ КБ «ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) засноване 1992 року, на сьогодні входить до групи найбільших банків України.

«ПриватБанк» у січні-вересні 2012 року, порівняно з відповідним періодом 2011 року, збільшив чистий прибуток на 1,2% – до 991,175 млн грн.

Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов володіють по 33,7991% акцій «ПриватБанку», кіпрська Triantal Investments Ltd. – 24,99% (І.Коломойський і Г.Боголюбов володіють по 50% кіпрської компанії).