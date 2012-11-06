Siemens планує на початку 2013 р. визначитися з участю у програмі «Київський трамвай»

Українська "дочка" одного з провідних технологічних компаній світу Siemens планує в першому кварталі 2013 року визначитися з форматом участі у проекті столичної влади щодо оновлення парку трамваїв «Київський трамвай», повідомив журналістам генеральний директор компанії «Сіменс Україна» Корнеліус Граніг.

«Щодо «Київського трамвая» ми зможемо зробити оголошення у першому кварталі наступного року про те, який вид партнерства оберем», - сказав гендиректор. «Компанія Siemens працює над тим, щоб запустити нові технології для українських виробників, які могли б виробляти нові трамваї та отримати ліцензії на виробництво такої продукції... На сьогодні ми говоримо про ліцензії на виробництво для українських виробників», - додав К.Граніг.

За його словами, компанія Siemens також зацікавлена ​​взяти участь в оновленні залізничного транспорту держкомпанії «Укрзалізниця» і програмах переходу міських автобусів, що забруднюють навколишнє середовище, на електродвигуни. Компанія також хоче взяти участь у будівництві метрополітенів у Києві, Дніпропетровську та Донецьку.

Як повідомляв раніше УНІАН, у 2012 році Київська міська державна адміністрація планує виділити на виробництво нових трамваїв щонайменше 100 млн грн. Виробляти нові трамвайні вагони планують як на потужностях комунального підприємства «Київпастранс» і, можливо, на Київському заводі електротранспорту. Довідка УНІАН. «Сіменс Україна» - дочірнє підприємство концерну Siemens з 100% інвестицією, одна з провідних технологічних компаній України. Постачає обладнання, технології та комплексні рішення для ключових галузей української економіки: промисловості, енергетики, транспорту та охорони здоров'я. ДП «Сіменс Україна» було засновано у 1997 році. Центральні офіси компанії знаходяться в Києві та Донецьку. Регіональні філії працюють у Львові, Одесі, Дніпропетровську, Харкові, Кривому Розі та Маріуполі.