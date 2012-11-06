Підрозділи «Укрзалізниці» розмістять облігації на 1 млрд грн

Державні підприємства "Південна залізниця" (Харків), "Придніпровська залізниця" (Дніпропетровськ), "Одеська залізниця" та державне територіально-галузеве об'єднання "Південно-Західна залізниця" (ПЗЗ, Київ) має намір протягом року розмістити облігації номінальною вартістю 1 млрд грн. Про це повідомляється у системі розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР).

Облігації мають бездокументарну форму, номінал облігації - 1 тис грн. Кількість цінних паперів становить: облігації серії С Південної залізниці - 330 тис. шт, серії "D" Придніпровської залізниці - 160 тис. шт, серії Є Одеської залізниці - 100 тис. шт. і серії F ПЗЗ - 410 тис. шт.

Розміщення облігацій планується провести з 12 листопада 2012 по 11 листопада 2013 року на майданчиках ПФТС (Київ) і "Перспектива" (Дніпропетровськ).

Як андеррайтер випусків виступить інвестиційна компанія "Спарта Капітал", як платіжний агент - «Експрес-Банк».

Термін обігу облігацій - до 8 листопада 2015 року. Так само передбачена оферта за облігаціями. З 12 березня по 12 квітня 2014 року - установлений термін подачі заявок на дострокове погашення.

Процентна ставка на весь термін обігу облігацій встановлена ​​на рівні 19% річних. Процентні платежі нараховуються і виплачуються щокварталу.

Як повідомляв УНІАН, з 1 листопада 2011 року залізниці України почали розміщення трирічних облігацій з щоквартальною виплатою відсотків на загальну суму 1,5 млрд грн.

До продажу були представлені папери: Південно-Західної залізниці серії С на суму 300 млн грн; Донецької залізниці серій В і С на суму 200 і 300 млн грн відповідно; Південної залізниці серії В на суму 300 млн грн; Одеської залізниці серії В на суму 200 млн грн; Львівської залізниці серії В на суму 200 млн грн.

Номінал однієї облігації - 1 тис грн, дата погашення - 28-29 жовтня 2014 року, відсотковий дохід - 14,5% річних, купонний період - 91 день.