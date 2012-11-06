УЗ збільшить перерахування до бюджету та цільових фондів у 2012 р. до 11,7 млрд грн

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») планує за підсумками 2012 року перерахувати до державного бюджету і цільових фондів 11,7 млрд грн, що на 1,3 млрд грн більше, ніж минулого року.

Як повідомили УНІАН в «Укрзалізниці», до бюджету планується перерахувати 4,4 млрд грн.

Також в “Укрзалізниці” відзначили, що збиток від пасажирських перевезень за підсумками 2012 року очікується у розмірі більш як 5 млрд грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Українська залізнична швидкісна компанія» створене в лютому 2012 року. Державне підприємство займається організацією експлуатації та технічного обслуговування швидкісного рухомого складу вітчизняних і зарубіжних виробників.

Як повідомляв УНІАН, фінансовий план залізниць на 2012 рік передбачає чистий прибуток 2012 року у розмірі 496,4 млн. грн, збиток від пасажирських перевезень - 7,2 млрд грн.

Загальна сума доходів залізниць від звичайної діяльності в 2012 році становитиме 57,2 млрд грн. Витратна частина фінансового плану з урахуванням податку на прибуток від звичайної діяльності становить 56,7 млрд грн.

Нагадаємо, чистий прибуток українських залізниць за підсумками 2011 року збільшився на 11,3% порівняно з 2010 роком - до 706,4 млн. грн.

Загальні надходження податків усіх рівнів від залізниць становили в 2011 році 12,6 млрд грн.

Залізниці України за 5 місяців 2012 року збільшили виплати до держбюджету і цільових фондів на 11,9% - до 6,2 млрд грн.