Запрацювали істотні зміни з "автоцивілки"

З 5 листопада 2012 року у зв'язку з набуттям чинності змін в закон «Про страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів» відбулися істотні зміни щодо здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Як наголошується на сайті страхового агентства «VIP», починаючи з 5 листопада, для учасників війни, інвалідів II групи, осіб, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до I або II категорії, пенсіонерів, що мають транспортний засіб з об'ємом двигуна до 2,5 тис. куб. см, при укладенні договору ОСЦПВ страховий платіж зменшується на 50% тільки за умови, що саме пільговик є власником транспортного засобу і особисто ним керує.

Також, згідно із змінами, автомобіль, зареєстрований в Україні, не може перетнути кордон без наявності договору «Зелена карта».

Крім того, нині дозволяється дострокове припинення договору страхування ОСЦПВ з ініціативи страхувальника.

При цьому, якщо відмова страхувальника від договору зумовлена порушенням умов договору страховиком, компанія повертає страхувальникові сплачені ним страхові платежі в повному обсязі. Водночас, якщо страхувальник припиняє дію поліса, наприклад, у зв'язку з продажем автомобіля, він повинен повернути залишок платежу, який обчислюється пропорційно періоду страхування, що залишився до закінчення терміну дії договору, з вирахуванням 20%. У разі зміни власника застрахованого транспортного засобу страховий договір зберігає силу до закінчення терміну його дії.

Що стосується відшкодування шкоди постраждалого, то тепер, якщо йому потрібне лікування, він повинен фіксувати всі свої витрати на таке лікування. На підставі документів, що підтверджують витрати, страховик здійснює виплати.

Законом закріплено мінімальний розмір страхового відшкодування (регламентної виплати) за шкоду, пов'язану із стійкою втратою працездатності постраждалого внаслідок дорожньо-транспортної події: якщо потерпілий дістав групу інвалідності, страхова компанія здійснює виплату, але не нижче встановленого ліміту. Цей ліміт прив'язаний до офіційної мінімальної заробітної плати. Нині це: 1-ша група інвалідності - близько 40 тис. грн, 2-га група інвалідності - близько 20 тис. грн, 3-тя група інвалідності - близько 13 тис. грн. У разі визнання неповнолітньої дитини інвалідом - близько 20 тис. грн.

Згідно із змінами до закону, моральний збиток розраховується не від ліміту щодо життя і здоров'я, як раніше, а від самого збитку, завданого життю і здоров'ю постраждалого. Наприклад, якщо витрати на лікування постраждалого становили 30 тис. грн, він може претендувати на компенсацію морального збитку в розмірі 5% від цієї суми, тобто 1,5 тис. грн.

Також визначено розмір виплати в разі загибелі людини в ДТП. Так, загальний розмір виплати особам-утриманцям, на яких безпосередньо впливає смерть годувальника, не може бути меншим за 36 мінімальних зарплат, або на сьогодні - 40,248 тис. грн. Компенсацію морального збитку чоловікові/дружині, батькам/усиновителям і дітям/усиновленим встановлено в розмірі 12 мінімальних заробітних плат, або 13,416 тис. грн на сьогодні. Виплата проводиться рівними частинами всім вказаним вище особам. Компенсація витрат на поховання і спорудження надгробного пам'ятника не може перевищувати 12 мінімальних заробітних плат, або 13,416 грн на сьогодні.

Крім того, встановлено й розмір виплати власникові автомобіля у разі повної загибелі транспортного засобу - різниця між вартістю ТЗ в ДТП і після ДТП плюс витрати на евакуацію ТЗ.

При цьому повна загибель визнається тоді, якщо ремонт ТЗ технічно неможливий або витрати на його відновлення перевищують вартість до страхового випадку. Ці витрати можуть бути зафіксовані сертифікатом (рапортом), звітом (актом) або висновком про оцінку аварійного комісара, оцінювача або експерта, згідно із законодавством.

Крім того, внесено важливі зміни до порядку і термінів здійснення виплат при ДТП. Так, страхова компанія зобов'язана здійснити виплату протягом 15 днів з дня, коли вона погоджувала суму виплати з потерпілим, але не пізніше 90 днів з дня подачі заяви на виплату постраждалим. При виплаті відшкодування із зносом безпосередньо потерпілому (виплата «на руки») утримується ПДВ. Доплата ПДВ здійснюється у разі надання документів про проведений ремонт. Страхова компанія може не замовляти експертизу, якщо вона погоджувала при огляді суму і спосіб виплати з потерпілим.

Запроваджується відповідальність страхувальника за неправильне страхування ТЗ, використовуваних як таксі, а також пільговиками без використання коригуючих коефіцієнтів. У разі виявлення таких фактів особа, що відповідає за збиток, завданий у результаті ДТП, зобов'язана компенсувати страховикові 50% виплаченого страхового відшкодування.