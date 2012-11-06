Придніпровська залізниця за 10 місяців збільшила перерахування до бюджетів та цільових фондів до 2,2 млрд грн

Державне підприємство «Придніпровська залізниця» (Дніпропетровськ) перерахувала до бюджетів різних рівнів і цільових фондів 2,223 млрд грн за січень-жовтень 2012 року, що на 3,3% більше, ніж за аналогічний період 2011 року. Про це повідомляє прес-служба Придніпровської залізниці.

Як зазначено в повідомленні, до держбюджету було направлено 938,76 млн грн, у тому числі ПДВ - 727,48 млн грн, в міськбюджети відраховано 365,1 млн грн. Внески до державних цільових фондів соціального страхування становили 928,4 млн грн.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.