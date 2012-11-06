У домені org.ua з 15 листопада впроваджують технологію EPP

У публічному домені org.ua з 15 листопада почнеться впровадження технології EPP (Extensible Provisioning Protocol, розширюваний протокол надання інформації) - сучасного і найбільш перспективного протоколу взаємодії реєстраторів з реєстром.

Про це повідомили УНІАН в компанії «Хостмастер».

В Україні цей протокол працює в дванадцяти регіональних доменах (шість областей України), в яких сумарно налічується більше 60 тис. доменних імен, що становить 9% від їх загальної кількості в .UA. Активне впровадження EPP в українських доменах почалося першого вересня поточного року і здійснюється у відповідності з рішеннями робочої групи, що складається з реєстраторів доменних імен та адміністраторів публічних доменів.

Схема роботи за технологією EPP передбачає участь реєстраторів в обслуговуванні доменних імен. Переведення домену на EPP проходитиме поступово, всі існуючі доменні імена продовжать функціонувати до дати закінчення реєстрації (як правило, це один рік з моменту останнього продовження). За місяць до вказаної дати реєстранти отримають по електронній пошті інструкцію щодо продовження доменного імені.

Як повідомляв УНІАН, у зв'язку з виборами початок реформування доменної зони org.ua було заплановано на 15 листопада.

«Попередньо початок реформування org.ua заплановано на 15 листопада, коли в суспільстві стихнуть емоції, викликані виборчим процесом. Водночас зазначена дата може бути переглянута у зв'язку з суспільно-політичною ситуацією в країні», - було зазначено в повідомленні компанії «Хостмастер».

Довідка УНІАН. Домен org.ua було створено в 1999 році для розміщення сайтів некомерційних організацій і в даний момент є одним з найпопулярніших в Україні. У ньому делеговано понад 90 тис. доменних імен, що становить 13% від їх загальної кількості в .UA.

ТОВ «Хостмастер» є спеціалізованим підприємством і веде діяльність єдиного виду - надання послуг з адміністрування і супутнього технічного супроводу домену .UA і публічних доменів у ньому.