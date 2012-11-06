НКРЗІ пропонує використовувати у сфері зв'язку державну і регіональні мови

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), прийняла за основу проект постанови Кабінету Міністрів України про внесення змін до Правил надання телекомунікаційних послуг, в частині використання державної та інших мов.

Про це йдеться в рішенні Рішення № 558 від 01.11.2012 р. «Про прийняття за основу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 10 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», текстом якого володіє УНІАН.

Згідно з проектом постанови, відповідно до статті 7 Закону України «Про телекомунікації» та статті 25 Закону України «Про засади державної мовної політики», НКРЗІ пропонує внести в пункт 10 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2012 р. № 295) зміну, виклавши його в такій редакції: «10. У сфері надання послуг в Україні вживаються державна мова, регіональні мови або мови меншин.

Адреси відправника та одержувача телеграм, що пересилаються в межах України, мають виконуватися державною мовою. Текст телеграми може бути написаний будь-якою мовою з використанням літер кирилиці або латинської абетки.

Міжнародні повідомлення, які передаються через телекомунікаційні мережі загального користування, обробляються з використанням мов, передбачених міжнародними договорами України ».

Дане рішення НКРЗІ буде винесено на громадське обговорення на сайті НКРЗІ.

Як повідомляв УНІАН, 3 липня Верховна Рада прийняла закон "Про основи державної мовної політики", що викликало хвилю протестів по всій Україні. Опозиція заявляла, що закон прийнятий з істотними порушеннями.

31 червня голова Верховної Ради України Володимир Литвин підписав закон "Про основи державної мовної політики".

8 серпня президент України Віктор Янукович підписав закон.

За даними експертів, на реалізацію мовного закону державі щорічно необхідно буде витрачати з держбюджету від 17 млрд грн до 50 млрд грн.