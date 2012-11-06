Придніпровська залізниця підготувала до зими 1071 пасажирський вагон

Придніпровська залізниця (Дніпропетровськ) підготувала до перевезень у зимовий період всі пасажирські вагони у кількості 1071 одиниць.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

Як повідомляється в прес-релізі, високовольтний обігрів налагоджений в 798 вагонах, решта ж вагонів будуть опалюватися вугіллям. Крім того, усі потяги укомплектовані зимовими ковдрами в кількості 57 778 одиниць. Як повідомляє прес-служба, всі структурні підрозділи пасажирської служби на 204% забезпечені твердим паливом, запас вугілля становить 3,473 млн тонн.

Як повідомляв УНІАН, у рамках підготовки до морозів Придніпровська залізниця відремонтувала 353 км колій, 7,6 км під'їзних колій, понад 7 тис. кв м покрівель санітарно-побутових приміщень.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.