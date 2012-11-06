Презентовано перший український універсальний електромобіль

Львівський завод «Електронмаш», що входить до складу «Концерн-Електрон», створив універсальний автомобіль малої вантажопідйомності, що працює на електричній енергії. Про це повідомила прес-служба Українського союзу промисловців і підприємців.

Як повідомляється в прес-релізі, під час міжнародної спеціалізованої виставки «КомунТех-2012» було презентовано універсальний і практичний автомобіль, здатний служити як вантажівка малої вантажопідйомності, снігоприбиральна машина, а так само мити вулиці, ремонтувати дороги і тротуари, служити для догляду за зеленими насадженнями, вивозити контейнери зі сміттям, використовуватися в інших сферах господарської діяльності та в різних галузях промисловості. За рахунок особливої архітектури автомобіля, на нього може бути встановлено 50 різних навісних установок.

Крім унікальності конструкції автомобіля, в ньому використовується винахід вітчизняних учених – акумулятор, в основі якого лежить конденсаторна батарея надвисокої місткості.

За словами голови правління ПАТ «Концерн-Електрон» Юрія Бубеса, наведеними у прес-релізі, завод «Електронмаш» здатний виробляти 150 таких автомобілів на рік. Вартість автомобіля «Електрон» на 40% нижча за вартість зарубіжних аналогів, що становить 100 тис. євро. Згідно зі словами Ю.Бубеса, така цінова політика вже забезпечила заводу перших покупців.

Довідка УНІАН. Акціонерне товариство «Концерн-Електрон» створене в 1991 році на базі однойменного державного концерну, відомого з 1957 року як виробник телевізорів марки «Електрон». Акціонерами товариства є як фізичні, так і юридичні особи. Державної частки в статутному фонді немає.

«Концерн-Електрон» - велика багатогалузева компанія. До складу товариства входять дочірні науково-виробничі та промислові підприємства, а також підприємства, створені за участю концерну. В акціонерному товаристві успішно працюють виробництва за участю українського і іноземного капіталів.