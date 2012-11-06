Південна залізниця 9 листопада запустить фірмовий Hyundai сполученням Київ-Харків

Південна залізниця (ПЗ) за вказівкою Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця») запустить фірмовий денний швидкісний поїзд «Інтерсіті+» сполученням Київ-Харків-Київ 9 листопада 2012 року.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Південної залізниці.

Як сказано в повідомленні, поїзд «Київ-Харків» № 162 відправиться з Києва о 12.15 і прибуде до Харкова о 16.45 із зупинками в Миргороді (14.15 - 14.17) та на станції Полтава-Київська (15.04 - 15.08). Поїзд № 163 сполученням «Харків - Київ» відправиться з Харкова до 13.31 і прибуде до Києва о 18.00 із зупинками в Полтаві (15.04 - 15.08) і в Миргороді (15.57 - 15.59)

За інформацією ПЗ, у вагоні №1 місця 1 і 2 будуть надані для інвалідів-колясочників з можливістю розміщення двох колясок, а місця 3 і 4 - для супроводжуючих інвалідів-колясочників. У поїзді передбачено продаж продуктових наборів у вагонах 1-го класу з оплатою через квиткові каси.

Як повідомляв УНІАН, швидкісні міжрегіональні електропоїзди категорії «Інтерсіті+» курсують за експериментальним графіком. «Укрзалізниця» планувала після обкатки маршрутів почати роботу зі скорочення часу шляху, зокрема, за рахунок збільшення швидкості руху на ділянках, де вона становила до 120 км/год.

На сьогодні, швидкісні поїзди «Інтерсіті+» курсують з Києва до Львова - 1 пара, у Харків по буднях і в суботу - 2 пари, 3-я пара запускатиметься за необхідністю, Донецьк - 2 пари, а з 30 листопада курсуватиме третя - нічна пара. З 11 листопада 2012 року «Укрзалізниця» також запускає швидкісні поїзди «Інтерсіті+» № 168/167 і № 166/165 сполученням Київ-Дніпропетровськ-Київ.

Поїзд категорії «Інтерсіті+» (ІС+) - швидкісний поїзд, який курсує у прямому сполученні з маршрутною швидкістю 90 км/год і більше при допустимій швидкості до 200 км/год. У складі поїзда вагони з місцями для сидіння 1-го і 2-го класу. До класу ІС+ відносяться електропоїзди "Український експрес" виробництва Hyundai Rotem.