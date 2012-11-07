Сьогодні у центрі Києва буде обмежено рух. ДАІ пропонує можливі шляхи об'їзду

Столична Державтоінспекція попереджає, що 7 листопада у зв’язку з проведенням соціально-політичних акцій у центрі Києва можливі тимчасові обмеження в русі.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні ДАІ Києва.

Державтоінспекція столиці звертається до всіх водіїв з проханням по можливості обмежити свої поїздки до центральної частини міста, а саме - Бессарабської площі.

Також ДАІ пропонує можливі шляхи об’їзду:

- площа Толстого – вулиця Толстого – вулиця Скоропадського – вулиця Басейна – Шовковична;

- вулиця Інститутська – Шовковична – Басейна - Еспланадна – Саксаганського – Червоноармійська – вулиця Льва Толстого.

У випадку пересування людей проїзною частиною ДАІ просить водіїв знижувати швидкість до мінімуму, виявляти особливу уважність та обережність, а також неухильно дотримуватись вимог сигналів регулювальників та дорожніх знаків, у тому числі тимчасово встановлених.