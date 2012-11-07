Придніпровська залізниця за 10 місяців збільшила вантажоперевезення на 0,4%

Придніпровська залізниця за січень-жовтень 2012 року перевезла понад 96,833 млн тонн вантажів, що на 0,4% більше в порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

Зокрема, кам'яного вугілля перевезено більше 13,153 млн тонн, коксу - 1,112 млн тонн, флюсів - 2,839 млн тонн, залізної та марганцевої руди, - 51,954 млн тонн (у тому числі на експорт - 21,473 млн тонн), чорних металів - 11,515 млн тонн , будівельних вантажів - 4,504 млн тонн, промислової сировини і формувальних матеріалів - понад 2,524 млн тонн, цементу - 1,42 млн тонн, зерна - 1,876 млн тонн. Також за звітний період Придніпровська залізниця перевезла понад 1,447 млн тонн граншлака, 1,106 млн тонн хімікатів та 507,6 тис. тонн продовольчих товарів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.