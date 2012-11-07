УЗ спрямувала на фінансування колійної інфраструктури 3,8 млрд грн

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») в 2012 році спрямувала на фінансування колійної інфраструктури 3,8 млрд грн, тоді як щорічна потреба у фінансуванні становить 6,8 млрд грн, повідомляється в прес-релізі «Укрзалізниці».

Згідно з повідомленням, для забезпечення стабільного стану інфраструктури колійного господарства необхідно виконувати близько 800 км модернізації, 1000 км капітального ремонту колії, а також встановлювати 1200 комплектів стрілкових переведень. У грошовому виразі це становить 6,8 млрд грн, але в 2012 році було спрямовано лише 3,8 млрд грн, а в 2013 запланована сума в 3,3 млрд грн.

У прес-релізі йдеться, що «Укрзалізниця» вирішує проблему інвестицій у галузь без підтримки з боку держави і в умовах нереформованості. Відсутність уваги до цільового фінансування залізничної галузі, а також покладання на залізничників наднормованого фінансового вантажу функцій соціальних перевезень, участь у глобальних державних інфраструктурних проектах за рахунок залучених кредитних коштів, стримування тарифів - усе це стає перешкодою на шляху розвитку і модернізації галузі, йдеться в прес-релізі. В першу чергу, це позначається на безпеці перевезень. Найбільшою проблемою залишаються прострочені терміни капітальних ремонтів залізничної інфраструктури, від стану якої залежить швидкість і безпека перевезень, зазначають в «Укрзалізнице».

Крім того, в зношеному стані перебувають основні з існуючих 1 695 колійних машин - із них лише 536 (32%) працюють у межах терміну експлуатації; транспортні засоби колійного господарства зношені на 97%, будівлі - на 93%, споруди - на 84%.

Повідомляється, що в рамках підготовки до Чемпіонату Європи з футболу Євро-2012 на залізницях України було модернізовано 390 км колії, встановлено 465 стрілкових переведень, реконструйовано 26 горловин станцій, реконструйовано 99 пасажирських платформ. Проте, незважаючи на це, негативна тенденція зберігається: у 2009 році потребували модернізації 842 км колій, а було відремонтовано 527 км, у 2011 році довжина колій, що потребують модернізації, зросла до 1 037 км при відремонтованих 487 км. Цього року залишаються 755 км колій, які потребують модернізації, але внаслідок відсутності фінансування вони відремонтовані не будуть, йдеться в прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, із січня по червень 2012 року на залізницях України відремонтовано різними видами ремонту 1 239 км колій, зокрема, модернізовано 255,3 км, 264 км капітально відремонтовано, 344 км відремонтовано середнім ремонтом, 376,1 км відремонтовано капітально-оздоровчим ремонтом. У ході робіт було замінено новими 482 і відремонтовано 290 стрілкових переведень.