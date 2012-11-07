"Укрзалізниця" планує з 2016 року встановлювати нову модель рейок

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») сформувала замовлення на виготовлення нової моделі верхньої будови колії: профіль рейок UIC 60 завдовжки 100 м, повідомляють у прес-службі організації.

Згідно з повідомленням, виробництво нового профілю планується почати в 2016 році на єдиному заводі з виробництва залізничних рейок - металургійному комбінаті "Азовсталь". Новий профіль буде відрізняться не лише довжиною в 100 метрів, але і більш зносостійким сплавом конвертерної сталі, з якого він буде виготовлятися. Завдяки своїй довжині нові рейки дозволять скоротити динамічний вплив на рух потягів, а також скоротити кількість зварювальних стиків на 1 км шляху (на сьогодні використовуються 25-метрові рейки, які зварюють у 800-метрові батоги, тож на одному такому батозі буде лише 7 зварювальних стиків, замість 31). А конвертерна сталь дозволить збільшити міцність і зносостійкість профілю, адже в її складі менше домішок, серед яких сірка і фтор. Один погонний метр такого профілю на 5 кг легше сьогоднішнього зразка, що використовують на залізницях України.

"Такі конструкції верхньої будови колії у світі використовуються на відрізках швидкісного руху поїздів. Росія під час введення швидкісного руху на ділянці Москва-Санкт-Петербург закуповувала 100-метрові рейки за кордоном, а сьогодні форсованими темпами вводить виробництво таких рейок. Ми хочемо, щоб в Україні було налагоджено власне виробництво рейок, які відповідали б вимогам передових світових виробників... ", - зазначив головний інженер Головного колійного господарства «Укразалізниці» Василь Яковлєв, слова якого цитують у прес-релізі.

Як повідомляв УНІАН, «Укрзалізниця» у 2012 році направила на фінансування колійності інфраструктури 3,8 млрд грн, водночас щорічна потреба у фінансуванні становить 6,8 млрд грн.