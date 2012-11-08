«Укрзалізниця» змінює графік курсування денних поїздів Інтерсіті

Державна адміністрація залізничного транспорту (Укрзалізниця) з 11 листопада 2012 р. змінює графік курсування фірмових денних двоповерхових швидкісних поїздів Інтерсіті (Skoda) з метою раціонального використання рухомого складу і забезпечення оптимального перевезення пасажирів. Про це УНІАН повідомили у прес-центрі «Укрзалізниці».

Згідно з новим графіком два склади швидкісних денних поїздів Інтерсіті виробництва Skoda курсуватимуть за напрямами Харків - Донецьк - Дніпропетровськ - Донецьк – Дніпропетровськ і Дніпропетровськ - Донецьк - Харків - Донецьк – Харків.

Згідно з повідомленням, з 11 листопада поїзд під № 157О відправлятиметься з Харкова о 6.05 і прибуватиме до Донецька о 9.52. Із Донецька поїзд №169Д відправлятиметься о 11.00 і прибуватиме до Дніпропетровська о 13.55. З Дніпропетровська поїзд № 174П відправлятиметься о 15.47 і прибуватиме до Донецька о 18.46. З Донецька поїзд № 173Д відправлятиметься о 19.35 і прибуватиме до Дніпропетровська о 22.30.

Другий склад Інтерсіті курсуватиме за наступною схемою. Поїзд №170П відправлятиметься з Дніпропетровська о 06.40 і прибувати до Донецька о 9.39. Із Донецька поїзд №172К відправлятиметься о 10.00 і прибуватиме до Харкова о 14.18. Із Харкова поїзд №171П відправлятиметься о 14.43 і прибуватиме до Донецька о 18.57. Із Донецька поїзд №158Д відправлятиметься о 19.20 і прибуватиме до Харкова о 23.10.

Як зазначається в повідомленні «Укрзалізниці», наступного дня поїзди поміняються маршрутами прямування.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця за три місяці з початку курсування поїздів Інтерсіті (Skoda) перевезла 57,163 тис. пасажирів. Найбільшою популярністю серед громадян користується маршрут Дніпропетровськ-Донецьк і назад.

Довідка УНІАН. Чеський двоповерховий міжрегіональний поїзд подвійного струму Skoda призначений для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності залізницями України з шириною колії 1520 мм на електрифікованих ділянках з постійним струмом напругою 3 кВ і змінним струмом напругою 25 кВ, частотою 50 Гц і здатний розвивати швидкість 160 км/год.

Нові поїзди Skoda категорії Інтерсіті складаються з шести вагонів, в кожному з яких 126 місць. Загальна кількість - 636 місць. Передбачено місця першого (другий поверх) і другого класу.

Поїзди Skoda придбані за укладеним у січні 2011 року договором між Південною залізницею і компанією Skoda Vagonka на постачання двох міжрегіональних двоповерхових електропоїздів із шести вагонів кожен на суму 39,9 млн. євро.