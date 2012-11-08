Держмитслужба посилить контроль вантажів у портах

Державна митна служба України має намір ввести обов'язкову вимогу надавати в електронному вигляді інформацію про вантажі за 24 години до моменту їх прибуття у порт. Про це УНІАН повідомили у прес-службі Держмитслужби з посиланням на відповідне розпорядження керівника служби Ігоря Калєтника.

Вантажі, що заходять у порти без відповідного повідомлення, будуть розвантажені, ретельно оглянуті і проконтрольовані з використанням процедур для так званих ризикових операцій. При цьому власники вантажів можуть бути запідозрені в ухиленні від сплати податків.

«Державна митна служба обіймає принципову позицію щодо надання митним органам від портів, морських агентів і ліній попередньої інформації в електронному вигляді про товари, що надходять у порти, як контейнерними перевезеннями, так і генеральними вантажами. Інформація має надаватися за 24 години до надходження вантажів в порт і містити визначальні характеристики для ідентифікації товарів», - зазначається у повідомленні прес-служби.

На думку митників, дана вимога є міжнародною практикою і значно спрощує проходження митних процедур на морському транспорті.

Як сказано у повідомленні прес-служби, в найближчі два тижні митні органи проведуть відповідні консультації з адміністраціями портів і агентськими організаціями.

Як повідомляв УНІАН, з 15 грудня 2011 року Держмитслужба ввела попередній документальний контроль у пунктах пропуску через митний кордон України. Фактично це означало одноразове здійснення держконтролю при митному контролі. До введення процедури контроль здійснювався співробітниками відповідних органів, як в пунктах пропуску, так і у внутрішній митниці, при оформленні товарів.