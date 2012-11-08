Придніпровська залізниця з початку року збільшила перевезення зерна на 13,1% - до 1, 87 млн ​​тонн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Придніпровської залізниці.

Основними маршрутами перевезень зернових, згідно з повідомленням, стали експортні перевезення через порти та припортові станції Одеської та Придніпровської залізниць.

Крім того, Придніпровська залізниця збільшила обсяг перевезення кам'яного вугілля з початку року на 12,8% - до 13,153 млн тонн. Основним відправником палива став «ДТЕК Павлоградвугілля», основними споживачами - енергетичні компанії «Дніпроенерго», «Західенерго», «Східенерго», «Донецькобленерго», ДТЕК та їхні структурні підрозділи.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця за січень-жовтень 2012 року перевезла понад 96,833 млн тонн вантажів, що на 0,4% більше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Щорічно вона перевозить понад 227 млн ​​тонн вантажів та більше 90 млн пасажирів.

Експлуатаційна колійна мережа Придніпровської залізниці перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній та зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.