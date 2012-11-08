У Росії виявили масове зараження великих інтернет-ЗМІ

У Росії зафіксовано масове цілеспрямоване зараження великих інформаційних інтернет-ресурсів.

Як повідомляється на сайті компанії "Лабораторія Касперського", атаковано сайти видання «Вести», агентства «Интерфакс», онлайн-видання «Газета.ру», «Взгляд» і URA.ru.

Наголошується, що зламані інформаційні ресурси було виявлено наприкінці жовтня. Зловмисники планомірно заражали одні і ті самі сайти на нетривалий час - від 30 до 90 хвилин у середині дня - з метою якомога довше залишатися непоміченими для адміністраторів веб-порталів.

У процесі цих атак на комп'ютер користувача шкідлива програма крала конфіденційні дані - паролі від FTP-серверів. За кожну добу таких атак ризику зараження піддавалися близько 1500 користувачів.

Наразі адміністратори постраждалих веб-ресурсів, поінформовані про зараження, вжили відповідних заходів.

Довідка УНІАН. «Лабораторія Касперського» - найбільший у Європі виробник систем захисту від шкідливого і небажаного ПЗ, хакерських атак і спаму. За підсумками 2011 року виручка перевищила 612 млн дол.