Verbatim анонсувала початок випуску ультратонкого твердого диска

Компанія Verbatim оголосила про запуск свого найтонкішого на сьогодні твердого диска, повідомляється в офіційному прес-релізі, який має УНІАН.

Жорсткий диск Verbatim Store 'n' Go Ultra Slim, з корпусом завтовшки 10,5 мм, на 20% тонший за попередні Store 'N' Go моделі. Цей диск є одним з найтонших у світі портативних твердих дисків, стверджує виробник.

Твердий диск Verbatim Ultra Slim ємністю 500 ГБ забезпечує як зберігання файлів, так і резервне копіювання даних для низки обчислювальних і споживчих додатків.

Диск оснащено інтерфейсом USB 3.0, що дозволяє працювати до 10 разів швидше, ніж на інтерфейсі USB 2.0 і повністю сумісний із пристроями, що використовують інтерфейс USB 2.0.

Твердий диск Verbatim Store 'n' Go Ultra Slim відформатовано у файловій системі FAT32, що дозволяє використовувати його в операційних системах Windows і Mac OS. Вінчестери також постачають з утилітою GREEN BUTTON, вона припиняє роботу диска, коли він не використовується, підвищуючи тим самим ефективність і знижуючи енергоспоживання.

Твердий диск Verbatim Store 'n' Go Ultra Slim можна використовувати для USB записів з телевізорів тих моделей, які мають функцію USB-запису. Функція USB записи, дозволяє записувати програми на зовнішній пристрій зберігання, підключений безпосередньо до телевізора завдяки USB-порту.

За інформацією виробника, тверді диски Verbatim Store 'n' Go Ultra Slim будуть доступні в роздріб наприкінці листопада 2012 року.

Довідка УНІАН. Компанія Verbatim з 1969 року виробляє носії для зберігання інформації, починаючи від флоппі-дисків та магнітооптичних накопичувачів, CD і DVD форматів, до новітніх носіїв високого дозволу Blu-ray. З 2003 р. Verbatim є лідером на світовому ринку DVD R і CD.

У 2010 році компанія Verbatim вийшла на світовий ринок енергозберігаючого LED/OLED освітлення, грунтуючись на багаторічному досвіді і технологіях Mitsubishi Chemical Corporation.