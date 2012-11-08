УЗ просить виділяти щорічно 6 млрд грн на оновлення парку вантажних вагонів

Найбільша державна компанія «Укрзалізниця» заявляє про катастрофічну зношеність парку вантажних вагонів через що просить державу виділяти щорічно 6 млрд грн у рік на його оновлення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі «Укрзалізниці».

«Для поповнення парку вантажних вагонів необхідно витрачати більше 6 млрд грн на рік. Йдеться про логіку розвитку залізничних вантажних перевезень, ролі держави в особі «Укрзалізниці» на цьому ринку і пошуку необхідних ресурсів для забезпечення потреб економіки в залізничних перевезеннях», - йдеться у повідомленні.

Держмонополіст на ринку залізничних перевезень вказує, що така критична ситуація сталася через триваючу роками неувагу держави до проблем галузі, зокрема, жорстко стримуються тарифи, не проводиться індексація і діє перехресне субсидування збиткових пасажирських перевезень за рахунок вантажних.

«Неможливо вимагати розвитку та оновлення і одночасно не давати фінансових інструментів для його здійснення», - зазначила прес-служба в повідомленні, наголосивши, що тільки в 2012 році «Укрзалізниця» недоотримала 2 млрд грн через відмову провести індексацію.

Якщо проблему оновлення парку вантажних вагонів не вирішувати, то «Укрзалізниця» уже найближчим часом не зможе перевозити всю необхідну номенклатуру вантажів.

«Зокрема, без поновлення наявного парку вантажних вагонів, враховуючи його щорічне зменшення у зв'язку із закінченням нормативного терміну експлуатації, уже через найближчі п'ять років залізничний транспорт України не зможе перевезти 247 млн ​​тонн вантажів. Так у 2013 році розрив між загальною потребою економіки у перевезеннях та можливостями наявного парку без його поновлення становить 92,3 млн тонн, у 2014-му - 133,8 млн тонн, у 2015-му - 180,6 млн тонн, у 2016 - м - 216,4 млн тонн, у 2017-му - 247 млн ​​тонн ", - констатує прес-служба держмонополіста.

Проблема посилюється ще й тим, що із загальної кількості вантажних вагонів «Укрзалізниці» 25% експлуатується з продовженим терміном служби.

Ситуація з іншим рухомим складом не ліпша, зокрема, середній вік критих вагонів і цистерн за нормативним терміном служби 32 роки становить 28 і 29 років.

Як повідомляв раніше УНІАН, загальний парк вантажних вагонів «Укрзалізниці» становить 128,7 тис., зокрема піввагонів - 59,9 тис., критих - 10,8 тис., платформ - 7 тис., цистерн - 10,6 тис., цементовозів - 49 тис., зерновозів - 12,2 тис., думпкарів - 1 тис., хопер-дозаторів - 1,7 тис., фітингових платформ - 4 тис., мінераловозів - 3,8 тис., вагонів інших типів 11,9 тис.

Парк приватних вагонів становить 58,9 тис., зокрема 33,4 тис. піввагонів. Частка приватних вагонів до загальної кількості вантажних вагонів в Україні становить 31%, зокрема 34% піввагонів.

За даними «Укрзалізниці», тарифи на перевезення вантажів залізничним транспортом залишаються найнижчими серед країн СНД і Європи.

У 2009-му, 2010-му і 2012-му роках тарифи на вантажні перевезення вагонами «Укрзалізниці» не підвищувалися, а на деякі види вантажів навіть знижувалися - держава таким чином підтримувала рентабельність інших галузей економіки під час кризи.