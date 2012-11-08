Донецька залізниця за 10 місяців скоротила перевезення вантажів на 5,3%

Донецька залізниця (ДЗ) за 10 місяці 2012 року навантажила 119,7 млн тонн вантажів, що на 5,3% менше, ніж за аналогічний період 2011 року.

Як повідомили УНІАН у ДЗ, у зазначений період дорога перевезла 37,7% загального обсягу вантажів усіх залізниць України.

За 10 місяців п.р. було вивантажено 170,3 тис. вагонів, що на 6,7% менше аналогічного показника минулого року. У середньому за добу було вивантажено 5,584 тис. вагонів.

Також у прес-службі ДЗ повідомили, що 57% вантажів за звітний період становило кам'яне вугілля - 68,3 млн тонн.

Крім того, одними з основних вантажів за цей період були чорні метали - 40,1 тис. тонн на добу, флюси - 30,8 тис. тонн, кокс - 27,3 тис. тонн, будівельні матеріали - 10,6 тис. тонн та інші вантажі.

Середня вага вантажного поїзда брутто в січні-жовтні становив 3,309 тис. тонн - на 5% більше, ніж за 10 місяців 2011 року. Середня технічна швидкість становила 38,7 км/год.

Середній пробіг локомотива становив 396 км за добу. Оборот вантажного вагона становив 2,16 доби.

Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниця»). Донецька магістраль простягається по території Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі становить 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).