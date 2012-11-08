Нововведення з авторського права "заморозять" український Інтернет - відкритий лист

Ухвалення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» (рег. № 6523 від 15.06.2010) ущемляє свободу українського Інтернету і заблокує розвиток вітчизняного сегменту Інтернету.

Про це йдеться у відкритому листі Ради з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій України, підписаному також народними депутатами Віктором Януковичем і Євгеном Царьковим, на адресу голови Верховної Ради України Володимира Литвина і лідера фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Представники ринку закликають законодавчу владу не підтримувати і не розглядати законопроект № 6523.

У листі, зокрема, наголошується, що Рада провела експертизу зазначеного законопроекту, який було прийнято ВР у першому читанні 01.02.2011, за результатами якої стало очевидно, що ухвалення даного законопроекту у нинішньому вигляді загрожує розвитку національної індустрії ІКТ та інформаційного товариства у цілому.

«Реалізація норм законопроекту порушує баланс інтересів між правовласниками і користувачами об'єктів інтелектуальної власності, що в цілому призведе до консервації інтелектуального потенціалу держави і відпливу інвестицій з національної економіки», - наголошується в листі.

Нагадаємо, проект закону № 6523 (автори - народні депутати Максим Луцький, Катерина Самойлик, Олег Зарубінський) регулює правовідносини, які виникають у зв'язку зі створенням і використанням об'єктів авторського права і суміжних прав. Законопроект передбачає внесення змін до Закону України „Про авторські права і суміжні права” та до інших законодавчих актів, пов'язаних зі сферою авторського права і суміжних прав.

На думку авторів, даний законопроект усуває недоліки відповідних положень чинного законодавства, особлива увага у ньому приділена нормам, які недостатньо врегульовані в чинному законодавстві, зокрема це стосується положень права проходження, репрографічного відтворення творів, кабельної ретрансляції, договірних відносин, встановлення відповідальності, а також порушень вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав.

У проекті закону пропонується розшити сферу дії уповноважених організацій, які закріплюють право на винагороду за суб'єктами авторського права і суміжних прав. Пропонується поширити діяльність уповноважених організацій колективного управління на випадки: кабельної ретрансляції творів; права проходження; репрографічного відтворення творів; відтворення у домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх екземплярів, а також аудіовізуальних творів та їх екземплярів; публічного виконання, публічного показу кабельної ретрансляції фонограм, відеограм, оприлюднених з комерційною метою, а також виконань, зафіксованих у цих фонограмах і відеограмах; авторського права.

Положеннями законопроекту значно посилені вимоги до організацій, які претендують стати уповноваженими організаціями, а також істотно вдосконалені норми щодо відповідальності вже існуючих уповноважених організацій.

Довідка УНІАН. ВГО "Рада з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій України" об'єднує профільних експертів, представників великого і середнього бізнесу, народних депутатів, зацікавлених у динамічному розвитку національного IT-сектору. Головні цілі організації – формування і реалізація державної політики у сфері IT, захист інтересів IT-бізнесу, підвищення кваліфікації кадрів тощо.