Авіакомпанія "АероСвіт" і лізингодавець «ILFC» врегулюють взаємні претензії поза судом

Українська авіакомпанія "АероСвіт" і один зі світових лідерів лізингових операцій - корпорація ILFC провели консультації і домовилися врегулювати взаємні суперечки шляхом переговорів у позасудовому порядку. Про це УНІАН повідомили в прес-службі «АероСвіту».

Як зазначено в повідомленні, корпорація ILFC є партнером "АероСвіту" щодо поставок повітряних суден з 2000 року. Однак, у 2012 р. у рамках програми оптимізації флоту, "АероСвіт" вивів на рейси 4 літаки Boeing 737 Next Generation і 2 нових Embraer 190 і одночасно повернув ILFC три літаки Boeing 737 серії Classic. Повернення проводилось за погодженням сторін.

Крім того, як випливає з повідомлення, у жовтні "АероСвіт" і ILFC почали переговори щодо виниклих проблемних питань. А минулої неділі, 4 листопада, аеропорт ім. Бен-Гуріона (Тель-Авів) заборонив виліт літака Boeing 737-400 (реєстраційний номер UR-VVM) компанії «АероСвіт» з метою забезпечення претензій лізингодавця - корпорації ILFC. Ніяких попередніх повідомлень про зупинку повітряного судна в аеропорту Тель-Авіва, що відповідало б міжнародній практиці, «АероСвіт» не отримував. Усі спроби служби "АероСвіту" зв'язатися з лізингодавцем для отримання роз'яснень та врегулювання форс-мажорної ситуації виявилися марними. До Ізраїлю направили резервний літак "АероСвіту", який в той самий день доставив в Україну 130 пасажирів затриманого рейсу Тель-Авів - Київ.

Згідно з повідомленням, "АероСвіт" не виключає, що дії лізингодавця можна пояснити бажанням вплинути на авіакомпанію в переговорному процесі, хоча раніше відгук повітряних суден українського перевізника не практикувався.

За інформацією «АероСвіту» зупинка літака в Тель-Авіві не позначилась на регулярності польотів авіакомпанії, зокрема в напрямку Ізраїлю і назад. У період з 5 по 7 листопада "АероСвіт" виконав 24 рейси до Ізраїлю і назад, і то всі рейси прибули чітко у відповідності із розкладом, а кілька рейсів з Тель-Авіва в регіональні міста України були затримані приблизно на 20-25 хвилин через незалежні від авіаперевізника причини.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії" створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, зокрема сім трансконтинентальних безпосадкових повітряних ліній, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України.

International Lease Finance Corporation (ILFC) - світовий лідер на ринку лізингу та ремаркетингу комерційних реактивних літаків для комерційних авіаліній. Корпорація ILFC була піонером у сфері лізингу літаків і зберігає провідні позиції протягом 40 років, пропонуючи своїм клієнтам повний спектр лізингових послуг.