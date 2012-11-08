Нововведення щодо авторського права "заморозять" український Інтернет - відкритий лист

Ухвалення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань авторського права і суміжних прав» (реєстр. № 6523 від 15.06.2010) обмежує свободу українського Інтернету і блокує розвиток вітчизняного сегменту Інтернету.

Про це йдеться у відкритому листі Ради з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій України, підписаному також народними депутатами Віктором Януковичем і Євгеном Царьковим, на адресу спікера ВР Володимира Литвина і голови фракції Партії регіонів Олександра Єфремова.

Представники ринку закликають законодавчу владу не підтримувати і не розглядати законопроект № 6523.

У листі, зокрема, зазначається, що Рада провела експертизу зазначеного законопроекту, який прийняла ВР у першому читанні 01.02.2011 року, за результатами якої стало очевидно, що ухвалення цього законопроекту в теперішньому вигляді загрожує розвитку національної індустрії ІКТ та інформаційного суспільства загалом.

«Реалізація норм законопроекту порушує баланс інтересів між правовласниками та користувачами об'єктів інтелектуальної власності, що загалом призведе до консервації інтелектуального потенціалу держави і відтоку інвестицій з національної економіки», - наголошується в листі.

Нагадаємо, проект закону № 6523 (автори - народні депутати Максим Луцький, Катерина Самойлик, Олег Зарубінський) регулює правовідносини, що виникають у зв'язку зі створенням і використанням об'єктів авторського права і суміжних прав. Законопроект передбачає внесення змін до Закону України "Про авторське право і суміжні права" та в інші законодавчі акти, пов'язані зі сферою авторського права і суміжних прав.

На думку авторів, цей законопроект усуває недоліки відповідних положень чинного законодавства, особлива увага в ньому надається нормам, які недостатньо врегульовані в чинному законодавстві, зокрема це стосується положень права слідування, репрографічного відтворення творів, кабельної ретрансляції, договірних відносин, встановлення відповідальності, а також порушень вимог законодавства у сфері авторського права і суміжних прав.

У проекті закону пропонується розшити сферу дії уповноважених організацій, що закріплюють право на винагороду за суб'єктами авторського права і суміжних прав. Пропонується поширити діяльність уповноважених організацій колективного управління на випадки: кабельної ретрансляції творів; права слідування; репрографічного відтворення творів; відтворення в домашніх умовах і в особистих цілях творів, виконань, зафіксованих у фонограмах, відеограмах, їх примірників, а також аудіовізуальних творів та їх примірників; публічного виконання, публічного показу кабельної ретрансляції фонограм, відеограм, опублікованих з комерційною метою, а також виконань, зафіксованих у цих фонограмах і відеограмах; авторського права.

Положеннями законопроекту значно посилені вимоги до організацій, що претендують стати уповноваженими організаціями, а також істотно вдосконалені норми щодо відповідальності вже визначених уповноважених організацій.

Довідка УНІАН. ВГО "Рада з конкурентоспроможності індустрії інформаційно-комунікаційних технологій України" об'єднує профільних експертів, представників великого та середнього бізнесу, народних депутатів, зацікавлених у динамічному розвитку національного IT-сектора. Головні цілі організації - формування та реалізація державної політики у сфері IT, захист інтересів IT-бізнесу, підвищення кваліфікації кадрів та ін.