Кіпр та Україна підписали угоду про повітряне сполучення

Нікосія. Підписано Угоду між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Кіпр про повітряне сполучення.

Як передає кореспондент УНІАН, документ підписали в рамках офіційного візиту Президента України Віктора Януковіча до Кіпру.

Документ замінить Угоду між урядами двох країн про повітряне сполучення від 21 лютого 2000 року з метою удосконалення двосторонньої договірно-правової бази співробітництва в галузі авіаційних перевезень.

Підписання угоди дозволить збільшити кількість призначених авіапідприємств для експлуатації договірних ліній, удосконалити порядок регулювання міжнародних польотів при експлуатації договірних ліній між Україною та Кіпром, перейти від процедури затвердження тарифів до процедури їх моніторингу, впродвадити механізм інспектування авіапідприємств з метою оцінки відповідності стандартам Міжнародної організації цивільної авіації, надасть можливість авіапідприємствам укладати комерційні домовленості щодо здійснення перевезень зі спільним використанням кодів тощо.