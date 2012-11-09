УЗ просить щорічно виділяти 1,5 мрлд грн на ремонт засобів електропостачання

Державна адміністрація залізничного транспорту України («Укрзалізниця») заявляє про необхідність щорічно в період з 2014 по 2017 роки виділяти на ремонт і модернізацію основних засобів електропостачання не менше 1,55 млрд грн. Про це УНІАН повідомили в прес-центрі «Укрзалізниці».

Як сказано в повідомленні, 200-250 млн грн будуть спрямовані на планові господарські ремонти, а 1,3 млрд грн - на оновлення і модернізацію пристроїв електрифікації залізниць.

В «Укрзалізниці» стверджують, що темпи старіння устаткування і електрифікованих ліній значно перевищують темпи їх модернізації. На сьогоднішній день експлуатаційна довжина електрифікованих ліній, які експлуатуються довше нормативного терміну, виросла до 6175 км і до 2017 року приблизно складе 6820 км. Близько 65% з 305 існуючих тягових підстанцій працюють понад 40 років, а обладнання та запчастини до них давно не випускаються. «У таких умовах виникає питання надійності електропостачання та забезпечення встановлених швидкостей руху в повному обсязі», - йдеться в повідомленні «Укрзалізниці».

Як повідомляв раніше УНІАН, «Укрзалізниця» заявила про катастрофічну зношеність парку вантажних вагонів, у зв'язку з чим просить державу виділяти щорічно 6 млрд грн в рік на його оновлення. Держмонополіст на ринку залізничних перевезень вказує, що така критична ситуація склалася через неувагу держави, яка триває роками, до проблем галузі, зокрема, жорстко стримуються тарифи, не проводиться індексація і діє перехресне субсидування збиткових пасажирських перевезень за рахунок вантажних. Якщо проблему оновлення парку вантажних вагонів не вирішувати, то «Укрзалізниця» вже найближчим часом не зможе перевозити всю необхідну номенклатуру вантажів.