"Укрзалізниця" може отримати в 2012 році 8 млрд грн збитків від пасажирських перевезень

Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") отримає в 2012 році близько 8 млрд грн збитків від пасажирських перевезень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі "Укрзалізниці".

При цьому в повідомленні сказано, що за 10 місяців збитки держмонополіста на ринку пасажирських перевезень вже становлять 5 млрд грн.

Водночас держкомпанія повідомила, що планує в 2012 році перерахувати до держбюджету та цільових фондів близько 11,7 млрд грн.

"Це на 1,3 млрд грн більше, ніж у минулому році", - сказано в повідомленні "Укрзалізниці".

Як повідомляв УНІАН, збитки залізниць України від приміських пасажирських перевезень в 2011 році, за оперативними даними, становили 3,1 млрд грн, що на 10,9% більше в порівнянні з 2010 роком.

Всього протягом 2011 року залізницями України у приміському сполученні перевезено 363,7 млн ​​пасажирів, у тому числі 54,4 млн пасажирів пільгових категорій.

Збитки від перевезення пільгових категорій пасажирів у 2011 році зросли на 13,6% у порівнянні з 2010 роком - до 303,6 млн грн.

Водночас сума компенсації, отриманої за перевезення пільгових категорій пасажирів, в 2011 році виросла на 22% в порівнянні з 2010 роком - до 142,8 млн грн.

Прес-служба «Укрзалізниці» зазначає, що основними причинами збитковості приміських пасажирських перевезень є недоотримання суми компенсації за перевезення пасажирів, у тому числі пільгових категорій громадян, через невиконання з боку місцевих органів влади статті 9 закону про залізничний транспорт, а також низькі тарифи на перевезення пасажирів у приміському сполученні.