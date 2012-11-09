Азаров передав конфіскований позашляховик Мін'юсту

Конфіскований за рішенням суду автомобіль «Тойота Ленд Крузер» буде переданий до сфери управління Міністерства юстиції. Про це сказано в розпорядженні Кабінету Міністрів (№ 880-р від 7 листопада 2012 року).

У розпорядженні вказується, що «Тойоту Ленд Крузер» випущено в 2008 році, номер двигуна-IV0025538.

Водночас розпорядження зобов'язує Міністерство внутрішніх справ забезпечити реєстрацію транспортного засобу.

Разом з тим, урядове розпорядження не містить інформації, за що суд конфіскував позашляховик і чому він передається Міністерству юстиції.

Як раніше повідомлялося, в 2011 році ЗМІ розповсюдили заяву народного депутата від Партії регіонів Валерія Коновалюка, який припустив, що в Україні існує певна незаконна схема ввезення дорогих автомобілів в Україну шляхом передачі у власність держави крадених автомобілів.

В автомобільних салонах середня вартість Тойота Ленд Крузер становить близько 100 тис. доларів.

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