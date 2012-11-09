Держави СНД відзначають досвід України щодо лібералізації повітряного сполучення

Штаб спільних розслідувань у сфері порушення конкуренційного законодавства держав-учасниць СНД відзначив досвід України у сфері лібералізації ринку повітряних перевезень.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Антимонопольного комітету України з посиланням на підсумки засідання штабу, що пройшов у п'ятницю, 9 листопада, у Києві.

Згідно з повідомленням, учасники засідання звернули увагу на роль антимонопольних відомств у процесі спрощення порядку повітряного сполучення в державах СНД і досягнення України в цій сфері. Крім того, сторони розглянули досвід роботи України на ринках телекомунікацій, у тому числі міжнародного роумінгу. Прийнято рішення активізувати співпрацю у цій сфері з конкурентними відомствами Туреччини та Китаю.

Довідка УНІАН. Штаб спільних розслідувань у сфері порушення конкуренційного законодавства держав-учасниць СНД працює при Міждержавній Раді з питань антимонопольної політики СНД (МРАП).

Тридцять сьоме засідання МРАП проходило в Києві 7-9 листопада 2012 року. У рамках засідання представники антимонопольних відомств СНД домовилися обмінюватися інформацією про найбільш резонансні національні розслідування, а також вести спільні розслідування на ринках лікарських препаратів, продуктів харчування, послуг ЖКГ і цін на нафтопродукти.

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