Польща збільшить інвестиційний бюджет PKP PLK на третину

Варшава. Польська влада має намір у наступному році збільшити інвестиційний бюджет державної компанії PKP PLK, яка керує залізничною інфраструктурою в Польщі, до більш 810 млн доларів з близько 625 млн доларів у 2012 році (1USD = 3,2 PLN).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі польського міністерства транспорту з посиланням на заяву голови відомства Славоміра Новака на залізничному конгресі, що відбувався на цьому тижні у Варшаві.

С.Новак зазначив, що ці кошти будуть вкладенням польської держави у необхідні інвестиції для розвитку залізничного транспорту у Польщі.

"Насамперед, ми повинні привести в порядок внутрішні справи PKP та прискорити інвестиції, купувати нові вагони, модернізувати лінії, щоб зміни на залізниці якомога швидше відчули громадяни", - описав він пріоритети.

С.Новак також назвав важливою реконструкцію залізничних шляхів між найбільшими в Польщі містами, що повинно дати змогу прискорити сполучення між ними.

Як повідомляв УНІАН, у жовтні представники польського уряду заявили про намір витратити на модернізацію залізничного транспорту в країні у найближчі три роки майже 9,5 млрд доларів, що на 50% більше аналогічних видатків з 2001 по 2012 рік.

Влада планує в 2013-2015 роках щорічно реконструювати 1,3 тис. кілометрів залізничних колій, на які буде витрачено майже 80% інвестицій в залізничний транспорт.

Довідка УНІАН. Польський уряд створив компанію PKP PLK в 2001 році в рамках реструктуризації залізничного транспорту країни, розділивши його на кілька державних залізничних компаній в залежності від виконуваних функцій і ввівши їх до складу держхолдингу PKP SA.

PKP PLK, що управляє мережею залізних шляхів з понад 19 тис кілометрів, несе відповідальність за їх утримання і реконструкцію, а також розробляє розклад поїздів та регулює їх проїзд.

У минулому році компанія збільшила чистий збиток до майже 190 млн із близько 140 млн доларів в попередньому року (за поточним курсом).