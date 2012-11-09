ДАІ проведе Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху
Державтоінспекція проведе з 12 по 18 листопада Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної Державтоінспекції.
У прес-службі поінформували, що у рамках заходу будуть проводитися цільові профілактичні заходи - «Увага! Пішохід на дорозі! », «Мобільний телефон» і «Ремінь безпеки».
Метою акції є запобігання дорожньо-транспортному травматизму та привернення уваги громадськості до проблемних питань у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Державтоінспекція міста Києва закликає всіх учасників дорожнього руху - пішоходів, водіїв транспортних засобів та велосипедистів - неухильно дотримуватися вимог Правил дорожнього руху та бути взаємно ввічливими.