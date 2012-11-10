В Україні з 12 по 18 листопада - тиждень безпеки дорожнього руху
14:29, 10 листопада 2012Транспорт/Звя'зок
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Державтоінспекція проведе з 12 по 18 листопада Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної Державтоінспекції.
У прес-службі поінформували, що в рамках заходу проводитимуться цільові профілактичні заходи - «Увага» Пішохід на дорозі!», «Мобільний телефон» та «Ремінь безпеки».
Метою акції є попередження дорожньо-транспортного травматизму та привернення уваги суспільства до проблемних питань у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.
Державтоінспекція міста Києва закликає всіх учасників дорожнього руху - пішоходів, водіїв транспортних засобів та велосипедистів - неухильно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху і бути взаємоввічливими.
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