В Україні з 12 по 18 листопада - тиждень безпеки дорожнього руху

Державтоінспекція проведе з 12 по 18 листопада Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі столичної Державтоінспекції.

У прес-службі поінформували, що в рамках заходу проводитимуться цільові профілактичні заходи - «Увага» Пішохід на дорозі!», «Мобільний телефон» та «Ремінь безпеки».

Метою акції є попередження дорожньо-транспортного травматизму та привернення уваги суспільства до проблемних питань у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху.

Державтоінспекція міста Києва закликає всіх учасників дорожнього руху - пішоходів, водіїв транспортних засобів та велосипедистів - неухильно дотримуватись вимог Правил дорожнього руху і бути взаємоввічливими.