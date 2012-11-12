«Укрзалізниця» запустила Hyundai Rotem сполученням Дніпропетровськ-Київ

У неділю, 11 листопада, «Укрзалізниця» запустила швидкісний поїзд класу Інтерсіті + (Hyundai Rotem) сполученням Дніпропетровськ-Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, в урочистостях з нагоди відкриття нового маршруту «Українського експреса» на головному залізничному вокзалі Дніпропетровська взяли участь заступник генерального директора «Укрзалізниці» Ігор Гладкіх, начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот, представники Дніпропетровської облдержадміністрації.

«Hyundai у напрямку Дніпропетровськ-Київ замінить звичний «Столичний експрес», склади якого будуть використовуватися на інших напрямках «Укрзалізниці», - сказав журналістам О.Момот.

За його словами, протягом півроку перед запуском поїздів Hyundai на ділянці «Дніпропетровськ-П'ятихатки» ПЗ виконали великий обсяг робіт: модернізовано понад 23 км шляху, встановлено 90 опор контактної мережі, за допомогою спецтехніки виправлено 150 км шляху і 120 стрілкових переведень, відрегульовано 137,3 км контактної підвіски. Контактна мережа була переобладнана на 8 кривих ділянках колії; загальна вартість робіт перевищила 110 млн грн.

Заступник генерального директора ДП «Укрзалізниця» І.Гладкіх заявив журналістам, що в найближчі два роки швидкісний рух стане основою залізничної інфраструктури обласних центрів України.

«Можу вас запевнити, що наша програма з впровадження швидкісного руху не закінчується сьогоднішнім заходом. Майбутнього року планується відкрити швидкісний рух сполученнями Київ-Сімферополь і Дніпропетровськ-Сімферополь», - наголосив І.Гладкіх.

«Український експрес» № 166, відправився з Дніпропетровська за розкладом - о 7.24, до Києва прибуває о 12.37. Час у дорозі - 5 годин, 13 хвилин, що на 1 годину менше, ніж час проходження «Столичного експреса».

Час відправлення поїздів № 165,167 з Києва - щодня о 6.57, прибуття в Дніпропетровськ - 12.10. Поїзд прямує через станції Трипілля, Шевченка, Знам'янка, П'ятихатки, Стикова, Дніпродзержинськ. Увечері Hyundai відправляється з Києва о 17.42, прибуває до Дніпропетровська о 22.55. Час відправлення поїздів 166,168 з Дніпропетровська - о 17.36, прибуття до Києва - 22.49.

У складі поїзда 9 вагонів на 579 місць: 168 місць - першого класу, 411 - другого класу. У першому вагоні - 56 місць, також є місця для інвалідів-колясочників і місце для розміщення інвалідних візків. 2, 5, 8 вагони першого класу мають також по 56 місць, третій вагон - бар на 51 місце, 4, 6, 7 вагони другого класу по 81 місця і дев'ятий вагон також другого класу. Поїзд обслуговують 3 стюарди.

Електропоїзда «Інтерсіті +» призначені для швидкісних перевезень пасажирів у вагонах підвищеної комфортності з максимальною швидкістю до 160 км/год. Вагони поїздів обладнані автоматичними розсувними дверима, системою кондиціонування повітря з функцією підігріву в зимовий період часу, буфетом. У вагонах також встановлені монітори, які інформують пасажирів про майбутні зупинки, швидкість руху складу і погодні умови. Вартість проїзду від Дніпропетровська до Києва у поїздах Hyundai складає 335,47 грн у вагоні 1-го класу та 226,56 грн у вагоні 2-го класу.

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