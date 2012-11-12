«Трансаеро» збільшила кількість рейсів Донецьк-Москва до 12 на тиждень

Один з найбільших авіаперевізників Росії - авіакомпанія «Трансаеро» з початку зимової навігації (28 жовтня) збільшила кількість рейсів Донецьк-Москва (Домодєдово) до 12 на тиждень.

Про це йдеться в повідомленні Міжнародного аеропорту "Донецьк" ім. Сергія Прокоф'єва.

Нагадаємо, з початком зимової навігації "Трансаеро" перейшла з Міжнародного аеропорту «Бориспіль» в Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни).

З січня 2013 року авіакомпанія планує розвивати мережу маршрутів з аеропорту «Київ» (Жуляни) до регіональних центрів Росії, зокрема, до Омська, Уфи і Єкатеринбурга.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Трансаеро» працює з листопада 1991 року і є другою найбільшою авіакомпанією Російської Федерації.

Компанія володіє одним з найбільших парків далекомагістральних повітряних суден у Росії, СНД і Східній Європі. На сьогодні її парк складається з 83 літаків: 21 Boeing-747, 13 Boeing-777, 14 Boeing-767, 32 Boeing-737 і 3 Ту-214.

Маршрутна мережа «Трансаеро» охоплює понад 160 напрямків по Росії і закордонних країнах Європи, Азії, Америки та Африки.

Міжнародний аеропорт "Донецьк" імені С.С. Прокоф'єва є одним з найбільших авіатранспортних підприємств України.

Аеропорт обслуговує регулярні і чартерні рейси, які пов'язують Донецький регіон з транспортними вузлами України, Росії, Західної та Східної Європи.

КП "Міжнародний аеропорт "Донецьк" у 2011 році прийняв і відправив 829,3 тис. пасажирів - на 35,5% більше, ніж роком раніше. За 6 місяці 2012 року аеропорт збільшив пасажиропотік на 37,46% у порівнянні з аналогічним періодом 2012 року - до 459,758 тис. пасажирів.