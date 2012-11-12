«ЮТейр-Україна» з 9 грудня відкриє новий рейс Київ – Ростов-на-Дону

Авіакомпанія «ЮТейр-Україна» з 9 грудня відкриє новий регулярний міжнародний рейс сполученням Київ – Ростов-на-Дону – Київ.

Як повідомили УНІАН в авіакомпанії, рейс виконуватиметься з Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни) тричі на тиждень (вівторок, п'ятниця і неділя).

Рейси виконуватимуться новими літаками АТR-72-500.

Обслуговування на борту організоване в економічному класі. Пасажирам запропонують харчування і напої.

Нагадаємо, авіакомпанія «ЮТейр-Україна» з 5 листопада відкрила новий регулярний рейс Київ – Луганськ з Міжнародного аеропорту «Київ» (Жуляни).

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «ЮТейр Україна» базується в аеропорту «Київ» (Жуляни). На сьогодні флот авіаперевізника складається з 5 літаків ATR 42-300, 5 літаків ATR-72-500, одного середньомагістрального Boeing 737-400 і 4 Bombardier CRJ-200.

У 2011 році компанія збільшила пасажирські перевезення на 35% порівняно з 2010 роком - до 223,486 тис. пасажирів. У 2011 році «ЮТейр Україна» виконала 1 тис. 770 парних рейсів - на 42% більше, ніж роком раніше.

Аеропорт «Київ» (Жуляни) працює з 1924 року. У 2012 році завершили реконструкцію аеропорту і будівництво нового терміналу А загальною площею 14 тис. кв м, зокрема площа VIP-залу - 1,5 тис. кв м.

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни) у січні-вересні 2012 року обслужив 594,7 тис. пасажирів - на 76,16% більше, ніж у січні-вересні 2011 року.