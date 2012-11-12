«МАУ» розширила співпрацю з «Аеросвітом» у зимовому сезоні для транзитних перельотів

Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) розширила код-шерінгові угоди з авіакомпанією «АероСвіт» у сезоні IATA Зима 2012-2013 і сезоні IATA Літо 2013 для забезпечення транзитних перельотів українських та іноземних пасажирів.

Як повідомляє МАУ, пасажири авіакомпанії протягом зимового сезону 2012-2013 отримають можливість скористатися рейсами авіакомпанії "АероСвіт" з Києва до Астани і Ростова, а також - денними рейсами «АероСвіту» з Києва до Тбілісі, Донецька, Дніпропетровська, Одеси, Сімферополя, Львова і Івано-Франківська.

Зі свого боку, пасажири «Аеросвіту» можуть здійснювати перельоти рейсами МАУ, зокрема - в Західну Європу та ОАЕ.

Крім того, МАУ також вивчає можливість розмістити свої коди на рейсах свого українського партнера, які в період літньої навігації 2013 року виконуватимуться до міст Російської Федерації, країн СНД, Південно-Східної Азії, і, як наслідок, почати активний продаж транзитних пасажиропотоків між Європою і країнами СНД та Європою і Південно-Східною Азією.

За словами виконавчого віце-президента авіакомпанії «МАУ» зі стратегії та розвитку Євгена Трескунова, "розвиток аеропорту «Бориспіль» як потужного транспортного вузла - хаба - можливо тільки за активної участі провідних базових авіаперевізників, якими є МАУ і «АероСвіт»".

«Для регіонів України співпраця авіакомпаній дозволяє запропонувати більшу кількість зручних стикувань через Київ у різні аеропорти світу, а в перспективі - відкрити прямі міжнародні рейси. Залучення додаткових пасажиропотоків у регіональні аеропорти дозволить їм також ефективніше використовувати та розвивати наявну сучасну інфраструктуру, зокрема створену під час підготовки України до Чемпіонату Євро-2012», - сказав він.

Сьогодні МАУ має 11 код-шерінгових угод, близько 130-ти інтерлайн-угод і 64 договори про спеціальні умови взаєморозрахунків з іншими авіакомпаніями.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія «Міжнародні авіалінії України» - одна з провідних українських авіакомпаній. 100% акцій компанії знаходяться у приватній власності.

Флот МАУ складається з 20 літаків «Боїнг 737». Базовим аеропортом МАУ є міжнародний аеропорт Києва «Бориспіль» (КВР). Авіакомпанія здійснює рейси до 40 столиць та ключових міст Європи, Азії, Африки та СНД, забезпечуючи також стикування з маршрутами своїх міжнародних партнерів у понад 3000 інших міст світу. МАУ виконує близько 700 міжнародних і внутрішніх рейсів на тиждень.

Авіакомпанія «АероСвіт - Українські Авіалінії» створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України. Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.