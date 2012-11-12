Корпорація "Богдан" до кінця року поставить до Росії 150 автобусів

Найбільший автовиробник України - корпорація "Богдан" до кінця 2012 року експортує в Росію 150 автобусів малого класу «Богдан» А20211, повідомляється в прес-релізі корпорації.

Сума контракту, укладеного з офіційним представником корпорації «Богдан» у РФ - «Хенде Комтранс Рус» на поставку 150 автобусів, не розголошується.

Згідно прес-релізу, у поточному році на ринку Росії всього реалізують близько 400 автобусів «Богдан».

"Введення РФ утилізаційного збору у вересні 2012 року змусило нас дещо відкоригувати попередні плани. Проте надійна репутація і якість автобусів "Богдан" досі роблять нашу продукцію цікавою російському покупцеві", - процитовані в прес-релізі слова заступника президента корпорації «Богдан» Володимира Гунчика.

Богдан А202 - автобус малого класу для приміського та міського сполучення пасажиромісткістю 34 місця. На автобусі встановлено двигун Hyundai екологічного класу Євро-4 об'ємом 3,9 л і потужністю 110 к.с. У липні ц.р. автобуси були сертифіковані для ринку Росії.

Довідка УНІАН. Корпорація «Богдан» створена в лютому 2005 року з метою реалізації інвестиційних проектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. На першому етапі корпорацію контролював Петро Порошенко, але з кінця 2008 року контроль перейшов до рук менеджменту «Богдана» і групи українських банків.

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