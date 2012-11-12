Кількість абонентів Інтернету в Україні зросла на 28,4%

Кількість абонентів Інтернету в Україні в 3 кварталі 2012 року зросла на 28,4%, або майже на 1,1 млн, у порівнянні з 3 кварталом 2011 року і становила понад 4,9 млн осіб.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної служби статистики України.

При цьому в домашньому секторі за звітний період кількість абонентів зросла на 40,9% і становила понад 4,4 млн абонентів.

Як повідомляв УНІАН, кількість абонентів Інтернету в Україні в 2-му кварталі 2012 року в порівнянні з 2-м кварталі 2011 року зросла на 30% і становила 4,64 млн осіб.

У 2011 році кількість абонентів мережі Інтернет в Україні порівняно з 2010 роком зросла на 14,1% і становила 4,178 млн осіб.