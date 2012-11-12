"АероСвіт" завершив переведення рейсів до Південного терміналу "Шереметьєво" (Москва)

Компанія "АероСвіт - Українські авіалінії" з 10 листопада 2012 р. відновила обслуговування в "Шереметьєво" рейсів Дніпропетровськ-Москва-Дніпропетровськ і перевела їх до Південного термінального комплексу (ПТК) московського аеропорту "Шереметьєво", що поєднує термінали Е, D, F та залізничну станцію "Аероекспрес".

Як повідомляє авіакомпанія, до кінця вересня поточного року рейси з Дніпропетровська прибували до терміналу С, але в зв'язку з ремонтом злітно-посадкової смуги "Шереметьєво" з 1 жовтня були тимчасово переведені в інший аеропорт Московського авіаційного вузла - "Внуково".

У квітні 2012 року, з терміналу С в Е були переведені рейси "АероСвіту" Київ-Москва-Київ, а в червні - Донецьк-Москва-Донецьк.

«Зміна терміналу в "Шереметьєво" робить більш доступною для пасажирів компанії доставку швидкісними електропоїздами "Аероекспрес" між московським аеропортом і центром російської столиці», - відзначають в «АероСвіті».

Крім цього, завдяки зручному сполученню терміналу Е з іншими об'єктами ПТК, поліпшені стиковки рейсів "АероСвіту" з міст України з рейсами авіакомпаній-партнерів. Їх обслуговування також здійснюється в пасажирських терміналах Південного комплексу, які з'єднані між собою пішохідними галереями і мають єдину зону Duty Free.

Довідка УНІАН. Компанія «АероСвіт - Українські авіалінії" створена в 1994 році, базується в київському аеропорту «Бориспіль», обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, у тому числі сім трансконтинентальних безпосадкових повітряних ліній, а також перевозить пасажирів у найбільші міста України.

Оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767 і 21 середньомагістрального Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320/321, Embraer 145, Embraer 190, ATR-72.